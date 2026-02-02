Ginnastica artistica, pioggia di risultati fra Biella e Torino FOTO

Impegnata su due fronti, la sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca ottiene risultati da podio sia in ambito femminile, in gara a Biella, che in quello maschile occupato a Torino.

Prima gara federale per le bimbe 2017 che fanno il loro esordio nel Campionato Individuale Silver LA base ottenendo da subito risultati più che incoraggianti. Conquista la medaglia d’argento Cassandra Micheletti, mentre termina al quinto posto Marina Queijo Michinhote; decime a pari merito sono Denisa Iancu e Virginia Giordano, seguite al tredicesimo posto da Carolina Francese e al quindicesimo da Giada Masci.

Successo nella categoria allieve 3 dove arriva una splendida vittoria per Lara Favaro, con la compagna Ginevra Bellini che con una bella gara sfiora il podio fermandosi al quinto posto. Bellissima doppietta sul podio tra le allieve 4 che conquistano il secondo e terzo gradino del podio rispettivamente con Nicole Gianola e Amelia Antognelli.

Nella gara di LA avanzato prima uscita con le parallele per Camilla Buscaglione che con grinta conquista il quinto posto, mentre riesce a salire sul terzo gradino del podio Adele Vergnasco nella categoria allieve 3.

Ginnaste impegnate anche nel livello LC base dove qualche imprecisione priva le ginnaste del podio, tenendole comunque a ridosso delle prime posizioni. Sono infatti quarta Alessandra Anselmino Acotto (junior 1) e quinta Nicole Marinoni, con la compagna Giulia Iannibelli che termina dodicesima sempre in categoria allieve 5. Chiude la giornata il livello LC avanzato con Carlotta Follador e Giorgia Anselmino Acotto che chiudono entrambe quarte nelle loro categoria d’appartenenza e Gilla Garbolino che porta a casa l’ultima bellissima vittoria di giornata in categoria allieve 5.

Sempre domenica a Torino primo impegno stagionale per il gruppo maschile della sezione di ginnastica artistica di APD Pietro Micca, dal quale arriva una medaglia d’argento per Paolo Taranzano che si è espresso nella gara di LA nella categoria allievi 2; nella stessa competizione termina all’ottavo posto Ettore Guglielmino. Impegnati invece nel livello successivo Thiago Pasquadibisceglie ed Eric Diana, che portano a termine una buona gara chiudendo rispettivamente al settimo posto tra gli allievi 1 e al sesto nella categoria successiva. Un inizio di stagione che lascia soddisfatto lo staff tecnico della Società biellese e che dà la giusta spinta per affrontare i prossimi impegni.