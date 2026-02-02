Il Circolo Subacquei Biella apre la stagione agonistica di apnea con un podio a Torino FOTO

Domenica 1 febbraio il Circolo Subacquei Biella ha dato il via alla stagione agonistica della sua squadra di apnea, sponsorizzata da Quadrifoglio Garage, partecipando alla prima gara dell’anno alla piscina Trecate di Torino.

A rappresentare la società in vasca sono stati Marco Savazzi e Martina Sguotti, entrambi della 1ª categoria. Martina Sguotti ha concluso i 100 metri in apnea conquistando un ottimo secondo posto, mentre Marco Savazzi ha raggiunto i 132 metri, ma la prestazione non è stata convalidata a causa di un errore nell’esecuzione del protocollo, risultando così squalificato.

Nonostante la squalifica, per la società entrambe le prestazioni rappresentano un importante banco di prova in vista dei prossimi Campionati Italiani di apnea a Novara.

La giornata di gara ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti, impegnati in diverse specialità dalle 9 del mattino fino alle 19 di sera. Le discipline in programma includevano: Statica: trattenere il respiro il più a lungo possibile; Speed: 100 metri di velocità in apnea, con possibilità di respirare solo a metà percorso; Endurance 8x50: otto vasche da 50 metri nel minor tempo possibile; DNF (rana subacquea); DYNB (dinamica con bipinne); DYN (dinamica con monopinna)

Numerosa anche la partecipazione dei più giovani, con categorie dedicate agli under 18.