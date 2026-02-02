Il piccolo “Pippo” Comparoli è il vincitore del Campionato Sociale 2025 di Biella Corse FOTO

E’ il piccolo (anzi, piccolissimo visto che ha ancora 7 anni!) Filippo Comparoli, il vincitore del Campionato Sociale 2025 di Biella Corse. "Pippo" (così lo chiama tutta la Scuderia) è stato premiato sabato sera, 31 gennaio 2026, nel corso della Cena Sociale di Biella Corse, che si è tenuta all’Agriturismo Il Tiglio di Cerrione.

E’ questo il terzo titolo conquistato dal piccolo nel 2025. Il primo, il principale, è il primo posto assoluto nella categoria Rooky (il campionato dedicato ai più piccoli) del 10° Karting for Passion , organizzato dal MOS Racing Team.

Il secondo è la vittoria , per somma punti, del titolo assoluto sempre nell’ambito del Memorial Osvaldo Savoini (MOS) ; e, va ricordato, che qui Pippo si è piazzato al primo posto assoluto a pari merito con un… giovincello di 54 anni!.

Il terzo è per l’appunto il Campionato Sociale Biella Corse , titolo che il Direttivo della Scuderia gli ha attribuito, all’unanimità, nel corso della riunione tenuta subito prima di Natale.

“Abbiamo preso questa decisione” ha spiegato il Presidente, Alby Negri, “perché Pippo se lo merita davvero. Quest’anno per la prima volta ha fatto il Campionato completo e l’ha vinto! Anche se ha dovuto confrontarsi con bambini che l’avevano già fatto e avevano magari 10 o anche 11 anni. E’ bravissimo e il riconoscimento che gli abbiamo attribuito era davvero il minimo che noi potessimo fare!”.

“Ringrazio la Scuderia, il mio “team manager” e tutta la mia famiglia!” ha detto il piccolo durante la premiazione, con un piglio già da esperto. In mano la coppa, che è quasi grande come lui!

“Pippo ha cominciato a girare con i kart che aveva sì e no tre anni e mezzo” racconta papà Emanuel Comparoli, appassionato di motori e da sempre pilota di Biella Corse. “Quasi per scherzo un giorno gli ho preso un “kart puffo”, per vedere cosa succedeva. Per un po’ ha girato così, con la corda che lo frenava (perché a quell’età accelerano e basta!); poi l’abbiamo portato in pista, all’Oasi di Crevoladossola. Lì ha cominciato subito ad andare e anche bene! Così l’anno dopo abbiamo iniziato a fare qualche gara con la Racing Kart di Bergamo, dove è rimasto più o meno due anni. Ha fatto anche qualche gara del MOS, dove abbiamo visto che non solo andava bene, era sempre davanti! Così nel 2024 ha fatto il suo primo “campionatino”, che ha chiuso in anticipo, al terzo posto, a causa di un piccolo incidente meccanico che lo ha penalizzato dal punto di vista delle classifica. L’anno scorso, invece, ha fatto il campionato completo e… l’ha vinto!”

Nei primi due anni Pippo ha gareggiato con un kart Parolin 60 cc. della Parolin Racing Kart di Romano d'Ezzelino (Vicenza), curato dalla 2M Racing Team di Luino (Varese). L’anno scorso, più o meno a metà stagione, è passato al team di Franco Genovese, l’FGK di Oleggio, e ha cominciato a correre, con ottimi risultati, con un kart Republic TM 60 cc.

“Ha fatto tutto il campionato Rooky e l’ha vinto! E' stata dura ma alla fine ce l'ha fatta!" ha commentato entusiasta papà Emanuel. "Anche se su sei gare aveva fatto quattro primi posti, un secondo e un terzo, era la finale la prova decisiva per la stagione, la gara dove tutto poteva ancora succedere. Pippo ha chiuso le qualifiche in terza posizione; poi, in gara 1, è addirittura finito quarto e così è partito nella prova finale. E’ però balzato subito al secondo posto e poi, dopo aver superato il primo, è rimasto in testa fino alla fine!”

Il titolo l’ha conquistato così, con grinta da vero professionista!

E quest’anno? "Continueremo a correre con il Republic, un kart molto veloce, che va benissimo soprattutto quando la pista diventa gommata. Faremo tutta la Coppa Italia ACISport dove gareggerà finalmente con i bambini della sua età, nella categoria "Under 10"… e staremo a vedere cosa succede!".