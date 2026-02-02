Quattro vittorie e una sola sconfitta per le formazioni Splendor, Unipol di Bocchio riparte in C2

Un altra grande giornata per le formazioni del tennis tavolo Splendor alla ripartenza dei campionati :Unipol di Bocchio torna alla vittoria in C2, in D1 e D2 prosegue la marcia al vertice di Gentile Impianti e Immobiliare Bugella , mentre nella stessa categoria prosegue la rimonta in classifica di Siviero/Scarpa, unica nota negativa la sconfitta di MB LINE in D3.

C2

Brillante successo in C2 per Unipol di Bocchio che supera il Tennis Tavolo Torino C, nell incontro di sabato pomeriggio alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato per 5 a 3.

Protagonista della contesa un grande Gabriele Pronestì che con 3 vittorie spiana la strada alla vittoria ai locali che si impongono anche con Erick Marangone e Matteo Bianchetto con una vittoria a testa.

D1

Vittoria in trasferta per Gentile Impianti in D1 che consente alla formazione cossatese di mantenere la vetta della classifica.

I ragazzi capitanati da Pegoraro Riccardo espugnano il campo del Valledora Alpignano per 5 a 1.

Doppia vittoria per Riccardo Motta e Riccardo Pegoraro e un successo per Tommaso Zoppello autori tutti e tre di una prova autorevole.

D2

Immobiliare Bugella prosegue la corsa al vertice della classifica, nel girone B di D2, vincendo a Baveno.

4 a 2 per la formazione di capitan Capodiferro Michele imbattuto come sempre nei suoi incontri e come sempre una vittoria a testa per Francesco Bidese , che si aggiudica in rimonta una combattutissima contesa quando il risultato era ancora in bilico e Andrea Saitta.

D2

Sempre in D2, sempre a Baveno, ma nel girone A, splendido successo per Siviero/Elettr.Scarpa che prosegue la sua rimonta in classifica superando i locali per 4 a 2 in un incontro molto tirato.

Massimo Graziano sugli scudi con due belle vittorie tirate e ottime prove per Pietro Ferraris e Roberto Marinone che ha aperto la serie degli incontri vincendo al quinto set la prima partita per 15 a 13 dando uno scossone notevole per l esito della contesa.

D3

Unica nota negativa, se guardiamo il risultato, la sconfitta per 4 a 2 , di sabato pomeriggio alla palestra Leonardo da Vinci di MB LINE che soccombe al Santhià .

Non era un incontro facile e lo si sapeva.

Anche qui partite tirate sempre in bilico di cui 3 concluse al quinto set.

Lorenzo Caschili e Mattia Zoppello conquistano i due punti per i padroni di casa ma devono soccombere nelle altre sfide.

Da segnalare l ottimo esordio in campionato di Nicolò Abbiatico, che perde si le sue partite ma lotta fino alla fine.

Il campionato prosegue il prossimo fine settimana.