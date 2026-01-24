Amron Team: Passione e Amicizia Corrono Insieme. Presentata a Biella la Stagione 2026 Foto e Video

Non è solo una squadra di corsa, ma un "gruppo amalgamato di amici". Con queste parole il Presidente Luigi Nicoletto ha dato ufficialmente il via alla stagione 2026 dell'Amron Team, il sodalizio biellese di runner che ieri sera, venerdì 24 gennaio, si è ritrovato presso "I Sapori del Viale" in via Macallè per la presentazione ufficiale.

Nato dalla visione e dalla tenacia di Nicoletto, l’Amron Team è cresciuto negli anni senza clamori, puntando tutto sulla condivisione e sull'amore per la natura. Durante la serata, gli onori di casa sono stati curati dal Presidente e da Federica Pedrana, che hanno coordinato la consegna dell'abbigliamento sportivo ufficiale per il 2026 a una squadra che oggi conta 30 atleti.

Il 2025 non è stato solo un anno di gare, ma ha segnato un punto di svolta organizzativo con l'inizio della collaborazione per la Sordevolo-Coda, prestigiosa prova Vertical che vede l'impegno di Alberto Monticone. Per il 2026, il calendario è ambizioso: il team sarà protagonista nel T.T.C. Csen, nel Grand Prix Vertical Biellese e nella Sky Marathon Monte Mars (che vede l'Amron Team impegnato direttamente nell'organizzazione). Non mancheranno le sfide internazionali, con la partecipazione alla Monterosa Sky Marathon, all'UTMB e ad altri prestigiosi trail nazionali.

La squadra 2026

Il cuore pulsante dell'Amron Team è composto da: Luigi Nicoletto, Federica Pedrana, Andrea Pilati, Chiara Tallia, Claudio Carbone, Daniele Coda Caseia, Daniele Trivero, Davide Bellio, Diego Faedo, Edoardo Landi, Elisabetta Mattoteia, Emanuele Falla, Emiliano Di Palma, Erika Fabozzi, Fabio Arco, Filippo Baù, Igor Bencich, Marco Logoteta, Marco Prina, Massimo Rondo Spaudo, Massimo Andreotti, Matteo Dovana, Mauro Benedetti, Paola Beccaria, Paolo Matli, Sabrina Martelli e Salvatore Saia.