Déjanaz e Panciera dettano legge allo Snow Vertikal di Chamois FOTO e VIDEO

È una gara che non ammette compromessi lo Snow Vertikal di Chamois che, andato in scena sabato 24 gennaio, ha riscosso un meritato successo. La partenza, a pochi metri dal centro del paese sulle piste da sci, iniziava subito con una salita dura, spezzata solo da brevi tratti utili a gestire il ritmo prima di affrontare nuove rampe. Un percorso interamente in linea con il format vertical, corto ma estremamente selettivo, che portava gli atleti fino all’arrivo posto a quota 2500 metri di altitudine, nei pressi del Colle di Fontana Fredda.

Oltre cento i partecipanti al via della terza edizione, organizzata dall’ASD Trailored4you di Lisa Borzani e Paolo Pajaro, con una partecipazione qualificata sia nelle prove individuali sia nelle gare a coppie. A imporsi nella classifica maschile è stato Alex Déjanaz, che ha interpretato al meglio il tracciato fermando il cronometro su 31’37”, facendo subito la differenza. Alle sue spalle il giovane Marco Magistro, secondo in 33’58”, e Marco Zaffani, terzo in 36’43”. Completano la top five Daniele Fornoni e Jarno Venturini.

Netta e autorevole anche la vittoria femminile di Federica Panciera, protagonista di una prestazione di alto profilo che le ha permesso di chiudere in 40’34”, conquistando il successo tra le donne e un prestigioso piazzamento nella top ten assoluta. Sul podio con lei Elisa Arvat e Sonia Chiapello, seguite da Enrica Gouthier e Laura Savant Levra.

La rappresentanza biellese si è messa in evidenza soprattutto nella gara a coppie maschile, dove l’Amron Team, con la coppia Falla–Coda che ha conquistato la vittoria con un crono di 38’42”, imponendosi con decisione su un tracciato che non lasciava spazio a errori. In classifica anche Luigi Nicoletto ed Erika Fabozzi, autori di una prova solida e concreta.

Presente anche il Monte Casto, con Sara Gatto, che ha chiuso seconda di categoria, ed Elena Pradovera, entrambe capaci di portare a termine una gara particolarmente esigente dal punto di vista fisico e tecnico.

Nelle altre classifiche a coppie, successo per Mura–Rosa nella prova mista con il tempo di 41’31”, mentre tra le donne si sono imposte Brunod–Deval in 48’02”, completando un quadro agonistico di alto livello per questa edizione dello Snow Vertikal di Chamois.