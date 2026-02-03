Candelo, il Comune rinnova la convenzione per i Progetti Utili alla Collettività

Il comune di Candelo rinnova la convenzione con il Consorzio IRIS di Biella per l’accoglienza dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), confermando il proprio impegno a favore di politiche sociali orientate all’inclusione e alla partecipazione attiva dei cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014–2020” ed è rivolta ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), in attuazione del decreto-legge n. 48/2023 e del decreto ministeriale n. 156/2023.

In una fase storica caratterizzata da cambiamenti sociali ed economici che incidono sulle condizioni di vita di molte persone, i Progetti Utili alla Collettività rappresentano uno strumento che consente di affiancare al sostegno economico opportunità di partecipazione e di restituzione alla comunità. Le attività si sviluppano in ambiti di interesse collettivo – culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni – favorendo il rafforzamento del tessuto sociale locale.«I PUC sono un’opportunità per promuovere inclusione e responsabilità condivisa – dichiara Selena Minuzzo, vicesindaco del comune di Candelo –. Attraverso questi progetti si valorizzano le competenze delle persone e si rafforza il legame con la comunità, in una logica di partecipazione e dignità.»

Aggiunge il sindaco di Candelo Paolo Gelone: «Il rinnovo della convenzione sui PUC si colloca in una linea di continuità dell’azione amministrativa del Comune, con attenzione costante nei confronti della qualità della vita della nostra comunità». Il rinnovo della convenzione si inserisce in una visione delle politiche sociali che punta a coniugare sostegno, inclusione e attenzione al territorio, contribuendo alla costruzione di una comunità più coesa e attenta ai bisogni delle persone.