“Quadri invernali” anche in Valsessera, gli scatti da Crevacuore

La nevicata di queste ore ha imbiancato anche l'abitato di Crevacuore, regalando scorci suggestivi nel cuore della Valsessera. La neve è scesa copiosa nelle scorse ore, trasformando strade, tetti e paesaggi in un quadro invernale che non è passato inosservato. Numerosi, infatti, gli scatti condivisi dai residenti, a ricordo di un momento che resterà per qualche tempo nei cuori dei suoi abitanti.