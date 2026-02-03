“Quadri invernali” anche in Valsessera, gli scatti da Crevacuore

La nevicata di queste ore ha imbiancato anche l'abitato di Crevacuore, regalando scorci suggestivi nel cuore della Valsessera. La neve è scesa copiosa nelle scorse ore, trasformando strade, tetti e paesaggi in un quadro invernale che non è passato inosservato. Numerosi, infatti, gli scatti condivisi dai residenti, a ricordo di un momento che resterà per qualche tempo nei cuori dei suoi abitanti.
