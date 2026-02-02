A Mongrando una giornata di riflessione sulle ferite della guerra nel Biellese

Negli anni difficili della Guerra di Successione Spagnola, il Biellese fu duramente colpito, come gran parte del Piemonte, dalle conseguenze dei passaggi di truppe e in particolare dalla presenza del nemico francese. Saccheggi, violenze, incendi, ruberie e uccisioni segnarono profondamente le popolazioni civili, costrette a subire gli effetti più drammatici del conflitto.

A questi temi è stata dedicata una giornata di approfondimento a Mongrando, ospitata presso la Biblioteca comunale, durante la quale è stato ricostruito il contesto storico delle angherie e dei danni subiti dal territorio piemontese e dall’alta Italia tra il 1700 e il 1709. Un’attenzione particolare è stata riservata al vissuto delle comunità locali, che dovettero convivere con una presenza militare imposta e violenta.

Anche Mongrando, infatti, visse pienamente quei momenti, subendo la ferocia del nemico e le conseguenze della guerra. Un’esperienza collettiva che ha lasciato un segno profondo nella memoria storica del territorio.

«Sono felice di tornare a Mongrando, paese d’origine dei miei antenati che vi si stabilirono nel XVI secolo e vi restarono per secoli», ha ricordato Alessandro Mella, sottolineando il forte legame con le proprie radici.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Mongrando e dalla Biblioteca comunale.