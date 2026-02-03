Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Febbraio 2026, «D» come «DÉ / DARE»

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. "Dé/ dare" è il verbo transitivo che accompagna il secondo mese del nuovo anno 2026 come lo si ritrova in “Michel dij Bonavé”, Michele Bonavero, in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi

Dé v.t. ▪ dare || [m.d.d.] a l’é ‘n bel deje = inutile insistere A s.f. ▪ tonalità, sfumatura || na covertura scura che, sfumand ant le nuanse pì ciàire dij fò, a dasìa stërmaj a milanta bestie servaje [Michel] = una copertura scura che, sfumando nelle tonalità più chiare dei faggi, dava nascondigli a una miriade d’animali selvatici ® desse v.i.pers. ▪ darsi || l’erbo ‘d sèiva e ‘d pera, arsëcchì su soa anma a la crosiera dij vent, a drissa contra ‘l cel n’ideja ‘d fojagi anté che ‘l sol e j’osèj a zanzìo ‘d desse ‘l randevò [Tavo] = l’albero di linfa e pietra, rinsecchito sulla sua anima al crocevia dei venti, drizza contro il cielo un’idea di fronde dove il sole e gli uccelli anelano a darsi convegno || cornagio a va a spass lasagnon an marsin-a dandse ‘d croata [Tavo] = cornacchia passeggia ricco borghese in tight (marsina) dandosi importanza || Gin a Gian a-j dasìo na siassà e ‘ntramentre a sognavo … ëd deje peu’ ‘n bel di na mariolà [Barba Tòni] = Gina e Giovanni si facevano una gran setacciata e intanto sognavano di darsi un bel giorno una festa di nozze ® dess-la v.i.pers. ▪ darsela a gambe levate, svignarsela || e ‘ntramentré ch’a dis lolì, na flecia con un bijet reusa a lus e a-j fà na cara a la caviera bionda, e chila a crìa e a-j la dà, ma ‘s ten nen da cheuje ‘l bijet [Barba Tòni] = e mentre dice quello una freccia con un biglietto rosa brilla e le fa una carezza alla chioma bionda, ed ella grida e se la batte, ma non si trattiene dal cogliere il biglietto.