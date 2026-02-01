Carnevale a Biella, oggi la sfilata: strade piene, carri e festeggiamenti - Foto di Mattia Baù, Davide Finatti e Stefania Zorio

Il Carnevale entra nel vivo oggi, domenica 1 febbraio, nel quartiere di Chiavazza, dove la sfilata dei carri allegorici ha riportato festa e partecipazione, riempiendo le vie di Biella di colori, musica e allegria.

La giornata si è aperta in mattinata, alle 10.30, con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, celebrata in memoria dei membri del comitato defunti, momento di raccoglimento che, come da tradizione, precede l’inizio delle celebrazioni carnevalesche.

Nel pomeriggio il quartiere si è trasformato in un grande palcoscenico all’aperto. Dal ritrovo in piazza XXV Aprile, il corso mascherato ha preso forma tra carri e costumi appariscenti, gruppi in maschera e una folla numerosa. Moltissimi bambini e famiglie hanno colorato le strade biellesi.

Il Carnevale di Chiavazza proseguirà nei prossimi giorni. Sabato 7 febbraio, nel salone del teatro parrocchiale, è in programma la Magica Cena Spettacolo, serata che unirà la tradizione gastronomica all’intrattenimento, con lo show del Mago Claudius e l’esibizione musicale della cantante Barbara Mayer. Il gran finale arriverà domenica 15 febbraio con la storica Fagiolata di Chiavazza accompagnata nel pomeriggio dal Carnevale dei Bambini in piazza XXV Aprile, a cura dell’oratorio parrocchiale.