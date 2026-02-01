Tre giorni di festa a Viverone per il Carnevale 2026

Tre giorni di festa a Viverone per l'edizione 2026 del Carnevale. Si comincia sabato prossimo, 7 febbraio, con la presentazione delle maschere (ore 10.30) dal balcone del Municipio, seguita dalla sfilata per il centro storico del paese sulle note della Filarmonica di Viverone.

La giornata si concluderà in piazza Agorà con la distribuzione dei fagioli (ore 12) e il ballo dei bambini in oratorio (ore 15). L'indomani, alle 10, si terrà la Santa Messa con la benedizione delle fasce e il pranzo delle 12 in oratorio mentre lunedì, alle 9, avrà luogo il corteo di maschere con due visite molto speciali.