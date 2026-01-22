Ritrovare se stessi dopo un grande cambiamento, se ne parla a Occhieppo con la dottoressa Sara Bortolozzo

Ogni cambiamento, triste o felice, scelto o inaspettato, ci pone davanti a una sfida: come non perdere la bussola e ricominciare a costruire il proprio benessere Diventare genitori o nonni, ricevere una promozione, andare in pensione, perdere una persona cara, il lavoro o ..., sono tutti cambiamenti!

Sabato 24 gennaio, alle 10.30, presso la Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore, avrà luogo un incontro dedicato proprio a questo tema delicato e fondamentale. Relatrice la dottoressa Sara Bortolozzo. L'evento, dal titolo "Ritrovare se stessi dopo un grande cambiamento" fa parte del progetto "Tessere la Salute" e nasce dal desiderio di offrire uno spazio di ascolto e strumenti concreti per chi sta attraversando una fase di transizione.

“Come Dottoressa in Comunicazione, Formatrice e pnl Coach Strategica, vedo quotidianamente quanto l'uso consapevole delle parole e la gestione dei propri pensieri siano la chiave per trasformare un momento di crisi in un'opportunità di nuova consapevolezza, nella vita quotidiana di ognuno di noi – sottolinea la dottoressa Sara Bortolozzo - Durante l'incontro, vedremo insieme come tessere nuovamente la propria trama personale per ritrovare se stessi dopo un grande cambiamento. Sarà un momento di condivisione sereno e informale: ne parleremo proprio come si fa tra amici, davanti a un caffè e ai dolcetti della Pasticceria Massera, perché il benessere parte anche dai piccoli gesti di convivialità e dal piacere di stare insieme”. L'ingresso è libero e aperto a tutti.