Magnano, il Comune chiede il contributo dei cittadini per il nuovo Piano anticorruzione

L’Amministrazione comunale ha avviato una procedura di partecipazione pubblica in vista dell’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, il documento che riunisce in un unico quadro la programmazione e la governance dell’ente. In particolare, l’avviso riguarda la sezione 2 del Piano, dedicata a valore pubblico, performance e anticorruzione, con un focus sulla sottosezione relativa a rischi corruttivi e trasparenza, già nota in passato come Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

L’obiettivo è quello di coinvolgere cittadini, associazioni e portatori di interessi diffusi, raccogliendo idee, proposte e suggerimenti utili a migliorare le misure di prevenzione della corruzione e a rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa. Un passaggio che punta ad allargare il confronto oltre gli uffici comunali, favorendo un contributo diretto della comunità alla definizione delle politiche di integrità dell’ente

Il PIAO attualmente in vigore è consultabile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce Disposizioni generali – Atti generali – PIAO – Disciplina di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Chiunque sia interessato può inviare osservazioni o proposte per l’aggiornamento della sezione 2 tramite posta elettronica certificata, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso ufficiale

L’iniziativa si inserisce nel percorso di aggiornamento degli strumenti di programmazione dell’ente e rappresenta un’occasione concreta di partecipazione civica, finalizzata a rendere più efficaci e condivise le politiche di prevenzione e trasparenza amministrativa.