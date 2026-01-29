Biella, lavori di messa in sicurezza della Roggia Gorgomoro: strade chiuse e deviazioni fino al 27 marzo

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della Roggia Gorgomoro lungo via Italia a Biella. L’intervento in questi giorni interesserà il tratto tra via Battistero e via Vescovado e comporterà divieti di sosta e modifiche alla circolazione per garantire la sicurezza dei cantieri.

La chiusura stradale sarà in vigore fino alla mezzanotte del 27 marzo 2026, salvo eventuali aggiornamenti. Il provvedimento prevede che la circolazione sia consentita solo ai veicoli al seguito dei lavori, mentre residenti e aventi diritto potranno transitare su vie secondarie come via Marconi e via Duomo, dove sarà attivo un doppio senso di marcia temporaneo.