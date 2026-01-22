Prevenire le truffe si può, Carabinieri e Comune incontrano i cittadini

Grande partecipazione e interesse a Zubiena per l'incontro informativo sul tema delle truffe telefoniche e online.

L'evento, andato in scena lo scorso 15 gennaio, nei locali del Centro Turistico Salone Miniera d'Oro di Riviera Casale Trucchi, ha visto la presenza dell'amministrazione comunale, assieme al comandante della Stazione dei Carabinieri di Mongrando.

In tal sede, la popolazione è stata messa al corrente sui principali metodi di raggiro perpetrati dai malintenzionati. Inoltre, sono stati condivisi consigli utili a riconoscere le truffe e a prevenirle nella giusta maniera.