Mongrando, inaugurata la mostra “Ritratti allo specchio”: un invito a vedere i volti con un nuovo sguardo FOTO

Un pomeriggio partecipato e ricco di emozioni ha accompagnato l’inaugurazione della mostra Ritratti allo specchio, un percorso fotografico intenso e profondo che invita a guardare i volti – e noi stessi – con uno sguardo nuovo.

Le opere di Stefano Ceretti raccontano storie, identità e riflessi interiori, trasformando il ritratto in uno spazio di dialogo tra chi osserva e chi è osservato. Ne dà notizia l'amministrazione comunale di Mongrando sui propri canali social: “Grazie a tutte le persone presenti, alle autorità intervenute e a chi ha contribuito alla realizzazione di questo momento di cultura e condivisione per la nostra comunità. La mostra è visitabile nei prossimi giorni: un’occasione da non perdere”.