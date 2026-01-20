Occhieppese Pallavolo, l'Under 18 non si ferma: tris servito alla Pajetta e terzo posto blindato

Continua la marcia spedita dell’ASD Occhieppese Pallavolo nel Girone D del campionato Under 18. Nella cornice della Palestra SMS Pajetta, le ragazze in trasferta hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, superando con un netto 0-3 le padrone di casa del San Rocco Volley Bianca.

La partita ha visto l’Occhieppese scendere in campo con la giusta determinazione. Nonostante un primo set in cui il San Rocco ha provato a rimanere in scia (chiuso sul 19-25), il divario tecnico e fisico tra le due formazioni è emerso prepotentemente nel secondo parziale.

Con una serie di turni al servizio efficaci e una gestione ordinata della fase di ricostruzione, le ospiti hanno letteralmente dominato il campo, lasciando le novaresi a soli 11 punti. Il terzo set ha seguito lo stesso spartito: l'Occhieppese ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo la pratica sul 15-25 e portando a casa l'intera posta in palio in poco più di un'ora di gioco. Questi 3 punti pesano moltissimo nell'economia della classifica.

Con questa vittoria, l'Occhieppese di Di Lonardo consolida ufficialmente il terzo piazzamento nel girone. Un risultato di prestigio che vede la formazione biellese posizionarsi immediatamente dietro alle corazzate Virtus e Novi Ligure, confermandosi come la principale forza inseguitrice e una delle realtà più solide di questo raggruppamento.