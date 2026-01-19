Pallavolo, Occhieppese Clerico Trasporti: nonostante l'emergenza è 3-0 contro il Gattinara

Una vittoria che vale doppio quella ottenuta sabato 17 gennaio dall’ASD Occhieppese Pallavolo. Nonostante una settimana difficile e una formazione fortemente rimaneggiata a causa dell'influenza, le padrone di casa hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, superando il Volley Gattinara con un perentorio 3-0.

Una prova di carattere

In un clima di piena emergenza, con la panchina corta e diverse atlete chiamate agli straordinari, ci si aspettava una gara di sofferenza. Invece, tra le mura della "Schiapparelli", si è vista una squadra unita e determinata a non cercare scuse.

Il primo set (25-14) è stato un monologo delle padrone di casa, brave a sfruttare ogni disattenzione del Gattinara.

Nel secondo (25-16) e terzo set (25-17), l'Occhieppese ha saputo gestire le energie con intelligenza, mantenendo sempre un distacco di sicurezza e chiudendo la pratica senza cali di tensione.

Under 13 PGS: Cuore e Grinta, il Derby è delle ragazze Bianco-Rosse

Grande prova di carattere per le giovanissime dell'Under 13 PGS, che nell'ultimo turno di campionato hanno conquistato una vittoria fondamentale contro le pari età della Virtus Chiavazza. Un match intenso, terminato 3 a 1, che ha confermato la crescita costante del gruppo.