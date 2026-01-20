Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, l'ultimo weekend delle giovanili arancioblù

Il punto sull’ultimo weekend di partite della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Sconfitta casalinga in Serie D per la M-AppHotel SPB, battuta 3-0 al PalaPajetta dai torinesi di Reba Volley . Filotto di vittorie invece in tutte le categorie giovanili: le formazioni arancioblù continuano a crescere.

SERIE D

SERIE D Girone A - 13a giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Poli Reba Volley 0-3

(21-25/19-25/21-25)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 1, Grosso 2, Garbaccio 2, Caligaris 3, Shapkin 6, Ressia 5, Petrache 12, Benanchietti 4, Kuhla 1, Colombara 3, Pietropoli, Vigna, Ramella Pezza P. (L), Castrovilli (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone MARANGIO: «Un weekend prolifico, per esperienze e prestazioni. Sfidavamo una squadra che ha gli stessi interpreti ormai da diverse stagioni, e contro cui abbiamo pagato lo scotto della differenza fisica, della potenza dei colpi e dell’efficacia di servizi e attacchi. Quasi tutta la gara è stata disputata però con i giocatori dell’Under17, e guardando ai parziali si può dire che ci siamo difesi alla grande. C’è quel gap da colmare, ma ci sono davvero troppi aspetti su cui lavorare e rimaniamo indietro rispetto agli avversari. Fa parte del percorso: con il tempo rimedieremo, un mattoncino alla volta».

UNDER19

UNDER19 Girone A - 10a giornata

PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – 2mila8 Volley Domodossola 3-0

(25-21/25-18/25-16)

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Una partita che ha rispettato le attese, eravamo coscienti della differenza tecnica con l’avversario. Non troppo impegnativa, ma abbiamo comunque ottenuto il risultato che volevamo: i tre punti ci permettono di rimanere al secondo posto. Sono già usciti i gironcini della seconda fase: affronteremo in un triangolare - di sola andata - Novi e Domodossola, ne passano due su tre e siamo quindi fiduciosi per la Final Four regionale. Vale per tutte le squadre del nostro vivaio: al momento siamo molto soddisfatti, del gioco e dei risultati. Stiamo facendo davvero bene».

UNDER18 UISP

UNDER18 UISP - 8a giornata

Palestra “Aprica-Lesna” di Torino

Kolbe Volley Torino – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 1-3

(18-25/20-25/26-24/17-25)

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Complimenti ai ragazzi! La posizione di classifica è ottima, attualmente siamo terzi. Il principale obiettivo è divertirsi e ci stanno riuscendo, ma intanto stanno anche crescendo tecnicamente grazie al lavoro di coach Alberto Colombo. Questi risultati sono il frutto dell'intensità positiva che si respira negli allenamenti, vissuti con grande partecipazione. Qualche ragazzo sta anche facendo esperienza nei contesti di Under19, Under17 e in Serie D, e la visione societaria è proprio quella».

UNDER17

UNDER17 Girone B - 9a giornata

PalaPajetta di Biella

ENERCOM SPB – Pallavolo Altiora 3-1

(25-13/25-22/23-25/28-26)

Coach Simone MARANGIO: «Verbania è una delle “big” del campionato, possono ambire alla vittoria finale e lo hanno dimostrato. Il primo set è stato un po’ anomalo: una serie di evenienze ci ha permesso di governare il gioco, ma il parziale non rispecchiava di certo il livello dell’avversario. In quelli successivi il match è stato alla pari e abbiamo portato a casa un risultato importante, un bottino pieno di punti che ci dà consapevolezza e coraggio per affrontare gli impegni futuri. Battere questa squadra è sempre un’impresa ardua, farlo ci regala una buona dose di felicità, autostima e carattere, che non fa mai male. Sono soddisfatto della prestazione».

UNDER15

UNDER15 Girone B - 9a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola – AM IMPIANTI SPB 0-3

(12-25/9-25/22-25)

Coach Antonio REMOLLINO: «La partita di fatto non è stata troppo complicata. Affrontavamo l’ultima in classifica e di gioco se ne è visto poco. Di positivo c’è il fatto che ho avuto la possibilità di far giocare anche le seconde linee, ma dal lato educativo e tecnico l’impegno non è servito quasi a nulla. Dovevamo onorare il turno e l’abbiamo fatto, ora guardiamo avanti».

UNDER13

UNDER13 Girone A - 3a giornata

Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3

(8-25/16-25/18-25)

Coach Simone MARANGIO: «Avevamo in campo una squadra eterogenea. Qualcuno è già avanti nel percorso ed è inserito nel gruppo di allenamento dell’Under15: loro fanno la differenza. Ho comunque fatto ruotare tutti, facendo giocare i più piccoli e quelli che hanno iniziato dopo. Se la sono cavata egregiamente, anche grazie all’aiuto e all’esperienza degli altri. Bravissimi tutti per la prestazione, hanno recepito le indicazioni e questo dà soddisfazione: piano piano capiranno e si abitueranno al gioco di squadra. A quell’età, per inesperienza e timidezza, è difficile organizzarsi in campo o anche solo festeggiare il singolo punto. Siamo felici del lavoro che stiamo intraprendendo».

UNDER12 3x3

UNDER12 3x3 Girone B - 1a giornata

PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Pool Pavic Next Gen – CONAD SPB 3-0

(15-14/15-1/15-3)

CONAD SPB – 2mila8 Volley Domodossola 1 3-0

(15-6/15-10/15-5)

Coach Leonardo NICOLO: «Direi un ottimo esordio, sia la sconfitta che la vittoria ci danno la giusta carica. Per noi gli unici obiettivi al momento sono quelli di giocare e divertirsi. Queste partite ci danno però la chiara indicazione che dovremo lavorare tanto sulla parte tecnica, per crescere ancora insieme».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Under17

Domenica 25/1, ore 14.30. Palestra comunale di Varallo Pombia (NO)

GSO Varalo Pombia – ENERCOM SPB

Under15

Sabato 24/1, ore 15. S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Pallavolo Santhià Stamperia Alicese

Under13 3vs3

Sabato 24/1. PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Ore 10.30: 2mila8 Volley Domodossola 3 - LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Ore 11: Pool Pavic Next Gen – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Ore 12: LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – 2mila8 Volley Domodossola 2