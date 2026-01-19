SPB Monteleone Trasporti: giro di boa per la prima squadra

Giro di boa per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Al PalaPajetta di Biella, la Ilario Ormezzano Sai SPB ha lottato per ben cinque set contro il Volley Busca , un avversario tenace che ha saputo rimontare l’iniziale 2-0 arancioblù. Tiratissimo anche il tie-break, vinto 15-13. Il 3-2 finale regala due punti che permettono alla squadra di chiudere l’andata al secondo posto nel girone di Serie C, a braccetto con Acqui Terme e a -6 dalla capolista Val Chisone.

Il direttore sportivo Oscar ZARAMELLA: «Dobbiamo dare grande merito alla prestazione degli avversari, non meritano di certo la classifica che hanno. Giovani, fisicati e talentuosi: d’altronde il progetto Cuneo Volley è chiaro. Hanno fatto una bellissima partita, ci hanno tenuti impegnati. Noi abbiamo iniziato benino nei primi due set, poi loro sono venuti fuori e ci hanno messo sotto. Nel tie-break siamo riusciti a riprenderci una vittoria importante. Sottolineo: non la nostra prestazione migliore, sia come squadra che come individualità. I troppi errori non ci hanno aiutato a fronteggiare certe situazioni in campo. Guardiamo al lato positivo, che è la vittoria. La pausa ci servirà per tanti motivi, soprattutto cercare di sistemare quello che c’è da sistemare. Il 1° febbraio organizzeremo il 3° Trofeo Ormezzano: un triangolare a cui parteciperemo insieme a due realtà di Serie B come Sant’Anna e Mondovì. Nel girone di ritorno ci sarà da lavorare sulla parte fisica, in cui siamo molto indietro: contro Busca si è visto bene e in settimana vedremo cosa si può fare. C’è mezzo campionato da giocare, con tutti gli scontri diretti: la classifica può ancora cambiare».

TABELLINO

SERIE C - 13a giornata

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca 3-2

(25-20/25-21/22-25/21-25/15-13)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 5, Vicario, Agostini 12, Sensi 16, Stragiotti, Antonov 6, Graziano 7, Maretti, Despaigne 23, Carlotto (L1) 1, Murdaca (L2). All. Simone Nicolo, vice Svetoslav Angelov.