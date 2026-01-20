Pallavolo: Matteo Preden torna al Teamvolley

Il TeamVolley è lieto di annunciare il ritorno del preparatore atletico Matteo PREDEN - figura storica della pallavolo biancoblu - che si prepara ad affrontare la sua “avventura 2.0” a Lessona con nuove mansioni.

Queste le sue parole: «Ringrazio il TeamVolley per questa chiamata. Ritorno a Lessona con una veste nuova, come consulente della parte atletica e di performance della prima squadra. Questa decisione mi responsabilizza ancora di più, come professionista. Subentrare a stagione in corso è molto stimolante: ci attende infatti un periodo di due settimane senza partite che, dopo aver studiato la squadra e analizzato la condizione psico-fisica di ogni singola giocatrice, sarà delicato e fondamentale, perché dovrà darci benzina e slancio per affrontare al meglio il girone di ritorno. Con la disponibilità delle atlete – elemento imprescindibile – ci siamo posti l’obiettivo di costruire un percorso che ci accompagnerà fino a maggio. Il lavoro verrà svolto in piena sintonia con lo staff tecnico, con attenzione alla crescita fisica, mentale e prestativa del gruppo».

Aggiunge il direttore sportivo Marco MOTTO: «Siamo molto contenti di poter collaborare ancora con Matteo, con il quale è rimasto un ottimo rapporto. I suoi molteplici impegni non gli consentono di avere lo stesso ruolo che ha coperto fino alla passata stagione, ma sarà un consulente fondamentale per la preparazione fisica delle ragazze. La sua attività sarà continua, magari non sempre in presenza, ma sappiamo quello che potrà darci: conosciamo la sua professionalità, dopo anni di percorso comune. Il valore aggiunto che ci può dare sarà molto importante».

Nel dare il “bentornato” a Matteo Preden, il TeamVolley ci tiene a ringraziare il suo predecessore Christian Tatone per il contributo dato durante la sua esperienza a Lessona, augurandogli il meglio per il suo percorso futuro.