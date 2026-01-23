 / CRONACA

Tir danneggia due cancellate a Cerrione, nei guai il guidatore

Sembra che il mezzo non sia fermato, inoltre l'uomo alla guida sarebbe stato trovato con la patente revocata.

Un sinistro stradale si è verificato a Cerrione dove, stando alle prime ricostruzioni, un tir avrebbe divelto e danneggiato due cancellate private, nel corso di una manovra di guida, e si sarebbe allontanato, senza fermarsi, dopo l'impatto. 

Su segnalazione dei presenti, sono intervenuti velocemente i Carabinieri che, in breve tempo, sono riusciti a rintracciare il mezzo pesante dopo opportune ricerche. Alla guida è stato identificato un uomo di circa 50 anni che, al termine degli accertamenti, sarebbe stato trovato con la patente revocata.

Il veicolo è stato poi sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori indagini da parte dei militari dell’Arma. Inoltre, alla luce degli elementi emersi, il conducente sarà, con ogni probabilità, sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

