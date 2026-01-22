Pallamano, il punto del settore giovanile di FC Vigliano

È iniziata la seconda parte della stagione per ASD FC Vigliano Polisportiva con il settore giovanile della pallamano.

Archiviata la prima gara del 2026, disputata a Verrone lo scorso 10 gennaio, con la sconfitta subita a cura della capolista Cassano Magnago, nel campionato Under 18 maschile, è ora il turno del primo doppio appuntamento stagionale di sabato 24 gennaio con i più grandi dell’Under 18 impegnati a Molteno nell’ultima gara del girone di andata con Ferrarin Milano a partire dalle 20 e l’esordio assoluto nel campionato federale Under 14 maschile per i più giovani che a San Martino Siccomario affronteranno il loro concentramento sfidando i pari età di Bordighera e Cassano 2006.

Commenta così la stagione il tecnico della squadra Under 18 maschile Roberto Falcetto: ”A giugno potevamo contare su un discreto numero di adesioni per formare una squadra under 18 ma a settembre ci siamo trovati con soli tre giocatori del 2009 e alcuni tra 2010 e 2011. Nonostante le difficoltà tecnico-tattiche legate ad un gruppo squadra molto eterogeneo e finora integrato da ragazzini under 14, stiamo portando avanti un campionato molto impegnativo, ma altrettanto formativo per atleti come i nostri. Nonostante delle larghe sconfitte il gruppo è coeso e lavora con estrema costanza durante gli allenamenti senza mai scoraggiarsi durante le gare. Questa settimana affronteremo la prima gara con un gruppo contato a causa del doppio appuntamento ma credo sia giusto che i più giovani si confrontino finalmente con pari età portando con loro l’esperienza accumulata in categoria superiore”.

Gli fa eco il capitano della squadra Under 18 Nazario Augelli :”Nonostante le difficoltà ci stiamo allenando costantemente e vedo che ognuno di noi, impegnandosi al massimo, assimila sempre di più il contatto con questa categoria, per noi nuova e con gare molto fisiche ed impegnative”.

Pronta all’esordio è la squadra Under 14 maschile capitanata da Leonardo Anselmetti, classe 2012 e con numerose gare disputate in categorie superiori sin da tenera età che afferma: “Finalmente riesco a giocare con i miei pari età. Sono felicissimo ed altrettanto emozionato perché mi spetta il compito di essere il punto di riferimento di una squadra che si è formata quest’anno. Ci stiamo allenando con continuità e tutti migliorano. Sono sicuro che sarà un’emozione per tutti noi”.

La pallamano a Vigliano Biellese non è però solo al maschile poiché al gruppo storico di tre ragazze, se ne sono aggiunte altre tre a partire da settembre e Sofia Mantegna, la più esperta commenta così la nuova situazione:” Sono felicissima che finalmente stiamo aumentando nei numeri. Vedo che stiamo migliorando tutte a vista d’occhio e ci alleniamo con continuità. Sta uscendo in noi quello che ritengo essere la vera essenza della pallamano, ossia la collaborazione”.

Queste invece le parole di Simone Lugli, coordinatore della sezione e tecnico della squadra under 14 maschile: “Siamo veramente diventati molti. Dopo anni le nostre tesserate e i nostri tesserati disputeranno gare di campionati federali nelle loro età di appartenenza. I più grandi disputano l’Under 18 maschile, i più giovani anche l’under 14 maschile. Abbiamo poi aperto un gemellaggio con la società pinerolese di Exes 1984 e i nostri atleti del 2010 e 2011 stanno disputando con loro anche alcune partite del campionato Under 16 maschile. Le ragazze invece disputano con loro la coppa Under 20 e il campionato Under 18. Sono certo che i numeri aumenteranno ancora e che riusciremo a strutturarci ancora di più e a crescere ulteriormente”.

Questo il commento del presidente della Polisportiva Maurizio Camatti: “Quello della pallamano è una gran bel gruppo e la sezione sta crescendo. La società è al loro fianco. Ringrazio le famiglie per la fiducia che stanno dando ai nostri collaboratori”.