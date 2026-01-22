Candelo, l'assessore Ansermino è il presidente della Fondazione CER Ysangarda

Prosegue il percorso della Comunità Energetica Rinnovabile. Nei giorni scorsi, a Candelo, con decreto del sindaco, è stato nominato presidente della Fondazione CER Ysangarda: si tratta dell'assessore Michele Ansermino.

Ricordiamo che è un progetto che mira a promuovere la produzione e il consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili sul territorio. Inoltre, come riportato dall'amministrazione comunale in precedenti articoli, la CER Ysangarda rappresenta un passo importante verso la transizione energetica locale, offrendo l’opportunità a cittadini, imprese e altri comuni di aderire al progetto e diventare parte attiva nella produzione di energia sostenibile.