Sandigliano, auto prende fuoco mentre è in marcia, foto archivio

Ieri, venerdì 13 marzo, lungo la strada che conduce verso Cerrione, intorno alle 22.30, a Sandigliano, in via Dante Alighieri, un’auto, una Ford Kuga, ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in marcia. Il proprietario ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme hanno danneggiato pesantemente la parte anteriore del veicolo, rimasta praticamente distrutta. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.