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CRONACA | 14 marzo 2026, 09:48

Sandigliano, auto prende fuoco mentre è in marcia

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Sandigliano, auto prende fuoco mentre è in marcia, foto archivio

Sandigliano, auto prende fuoco mentre è in marcia, foto archivio

Ieri, venerdì 13 marzo,  lungo la strada che conduce verso Cerrione, intorno alle 22.30, a Sandigliano, in via Dante Alighieri, un’auto, una Ford Kuga, ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in marcia. Il proprietario ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme hanno danneggiato pesantemente la parte anteriore del veicolo, rimasta praticamente distrutta. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

s.zo.

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