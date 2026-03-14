Maltempo nel Biellese, a Strona in frazione Calvino senso unico alternato

Aggiornamento delle 19,46

Nel frattempo, un nuovo intervento è in corso anche a Strona, in frazione Calvinio, dove si è verificato uno smottamento che ha invaso metà della carreggiata. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco mentre la Provincia sta provvedendo a posizionare la segnaletica per consentire il transito a senso unico alternato.

I fatti

La pioggia delle ultime ore di oggi sabato 14 marzo ha causato la caduta di alcune piante in diverse zone del Biellese, rendendo necessari vari interventi dei Vigili del Fuoco a partire dal primo pomeriggio, quando sono iniziate ad arrivare le segnalazioni dei cittadini.

Le chiamate hanno riguardato in particolare i comuni di Mezzana Mortigliengo, Biella in strada Antica per Andorno e Zubiena.

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi non si registrano danni a persone o chiusure di strade, con i pompieri intervenuti per rimuovere i rami e mettere in sicurezza le aree interessate.

La situazione più delicata si registra a Vallanzengo, dove una pianta è caduta su un palo della rete elettrica. Sul posto si attende l’intervento dei tecnici Enel per valutare le operazioni necessarie e procedere con la messa in sicurezza.