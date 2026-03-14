Vigliano, all'Erios il trio Relevé con Anaïs Drago

A salire sul palco del Teatro Erios di Vigliano Biellese, per la quarta serata della rassegna Extra Rinomata Officina Spettacolo, organizzata dall’Associazione Reloaders in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e il comune di Vigliano Biellese, sarà la musicista biellese Anaïs Drago, con il suo straordinario trio “Relevé”. Si tratta di un trio musicale composto dalla violinista e performer Anaïs Drago, dal clarinettista Federico Calcagno e dal batterista e percussionista Max Trabucco.

Il gruppo nasce nel 2023 come produzione originale del centro WeStart di Novara con il nome di "Terre Ballerine". Il nome attuale, "Relevé", deriva dal gergo della danza classica e sottolinea lo slancio e la spinta esplosiva che caratterizzano le loro performance dal vivo.

La rassegna è organizzata dall’associazione Reloaders ed è sostenuta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito, dal Comune di Vigliano Biellese e dalla Fondazione CRT. Si tratta di un’iniziativa per promuovere le nuove produzioni artistiche, soprattutto musicali, e dar vita a una stagione culturale diversa, in grado di valorizzare spazi alternativi ai consueti luoghi della cultura piemontesi.

Il concerto avrà inizio alle 21 di stasera, 14 marzo.