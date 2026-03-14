Gol ed emozioni a Vigliano: “Prafil Lads” e “Su Nuraghe Calcio Biella”: gara combattuta e giocata con grande correttezza

Venerdì 13 marzo, a Vigliano Biellese, sul campo del Centro sportivo Openkinetik di corso Avilianum, si è disputato un incontro ricco di intensità e spettacolo tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Prafil Lads”, valido per il campionato provinciale di Serie A Open di calcio a 7. Al termine di una gara combattuta ma sempre improntata alla massima correttezza sportiva, il risultato finale ha premiato i padroni di casa con il punteggio di 6-4.

La formazione dei Prafil Lads, guidata dal capitano Matteo Chiocchetti con vicecapitano Riccardo Gannio, composta da atleti giovanissimi – tutti nati dopo il 2003 – e diretta da Alessandro Acquaviva, con Luca Dodaro alla guida tecnica e Nicolò Lavecchia nel ruolo di assistente arbitrale, ha conquistato i tre punti al termine di un confronto acceso ma leale. Una vittoria che consente alla squadra di restare in scia degli avversari nella classifica provvisoria del torneo organizzato da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez.

In campo si sono affrontate due squadre determinate, capaci di dare vita a una partita avvincente, giocata con ritmo e rispetto reciproco. A fare la differenza, per la compagine di casa, sono state le reti di Eric Finotti (classe 2006) e soprattutto di Alessandro Sigurtà, autore di ben cinque gol. Il nuovo acquisto dei Prafil Lads, arrivato da poco nel gruppo dopo l’esperienza nel campionato di Eccellenza con la Chiavazzese fino al gennaio 2026, si sta già ritagliando un ruolo da protagonista anche tra gli amatori. Nell’ambiente calcistico biellese è ricordato per la sua straordinaria vena realizzativa – 24 gol segnati in appena cinque partite – e continua a scalare la graduatoria dei marcatori, dove conta già otto reti.

Sul fronte opposto, la squadra con le insegne dei Quattro Mori sul petto, espressione del Circolo Culturale Sardo di Biella presieduto da Battista Saiu, non ha mai smesso di lottare. La formazione diretta da Gaspare Carmona e allenata da Andrea Savoi ha risposto colpo su colpo, trovando la via del gol con Daniel Chiarello, Tommaso Veimaro, Gabriele Giusio e con il capitano Manuel Pizzo, tornato in campo dopo un lungo periodo di convalescenza.

Al termine della partita non sono mancati i messaggi di incoraggiamento nello spogliatoio virtuale dei social. Il vicecapitano e capocannoniere Tommaso Veimaro, stabilmente ai vertici della classifica marcatori, ha voluto sottolineare il valore della prestazione:

«Bravi per stasera ragazzi, la prestazione c’è stata eccome!». Un commento che va oltre il risultato e che fotografa lo spirito della squadra: «Siamo sulla strada giusta: abbiamo disputato una buona partita e non abbiamo mai smesso di lottare».

Sulla stessa linea il mister Andrea Savoi, che ha ribadito il valore formativo delle difficoltà: «È proprio nei momenti più duri che si cresce e si diventa più forti». Parole che confermano l’identità di un gruppo unito da forti legami umani prima ancora che sportivi.

A sostenere la squadra non è mancato, come sempre, il lavoro silenzioso ma fondamentale dello staff: il dirigente Gaspare Carmona, il massaggiatore Filippo Gugliotta, il responsabile logistico Gaetano Pitarresi e il guardarobiere Alessandro Biasini, presenza costante a bordo campo.

La gara, diretta con grande professionalità dall’arbitro Marco Peis, si è svolta in un clima di lealtà e rispetto reciproco, confermando come il campionato biellese di calcio a 7 sappia coniugare agonismo e gioco leale, valori fondamentali dello sport.

Il torneo prosegue senza soste. Il prossimo appuntamento per Su Nuraghe Calcio Biella è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 21, sempre a Vigliano Biellese, quando la squadra affronterà la capolista Real Maggese, in un confronto che si preannuncia tra i più impegnativi della stagione.