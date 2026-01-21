Valle San Nicolao investe sui più piccoli: infanzia e primaria a misura di famiglia

Una scuola che non è solo un luogo di apprendimento ma un punto di riferimento per le famiglie: è questa l'idea che guida la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Valle San Nicolao, realtà che unisce organizzazione, servizi concreti e un offerta didattica moderna. Un valore aggiunto importante riguarda l'accoglienza: la Scuola dell'Infanzia è aperta anche ai bambini dai 2 anni, offrendo un avvio educativo precoce in un ambiente seguito e pensato per i più piccoli.

Tra gli aspetti più apprezzati c'è l'attenzione alla conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare: il prescuola dalle 7.30 e il post scuola fino alle 18 sono gratuiti, un supporto concreto per chi ha esigenze di orario più ampie. Anche sul fronte mensa la proposta è flessibile: è possibile acquistare buoni pasto mensa al costo di 3 euro a pasto, una soluzione semplice e trasparente per organizzare la settimana senza pensieri. Per facilitare ulteriormente gli spostamenti, è attivo il servizio scuolabus, pensato per rendere più comoda la quotidianità delle famiglie e garantire un accesso pratico alla struttura.

La scuola guarda al futuro anche attraverso la didattica: aule dotate di LIM, progetti interdisciplinari che mettono in relazione diverse materie, oltre ad un'attenzione particolare alle lingue. In programma, infatti, ci sono corsi d'inglese con insegnanti madre lingua per avvicinare i bambini fin dai primi anni alla lingua straniera. Inoltre presso la palestra comunale è attrezzata un'aula per corsi di psicomotricità creati appositamente per la Scuola dell'Infanzia. Per quanto riguarda la scuola primaria ogni anno vengono individuate due discipline sportive in modo da offrire sempre nuovi stimoli di crescita che vanno ad integrare il programma scolastico.

Grazie all'utilizzo dello scuolabus comunale gli alunni hanno la possibilità di interagire con altri plessi scolastici e diverse visite guidate nel corso dell'anno scolastico atte a integrare l'offerta formativa. In un contesto come quello di Valle San Nicolao, la scuola diventa un luogo dove poter crescere bene , anche con la presenza costante di insegnanti e collaboratori scolastici.

Per informazioni, è possibile rivolgersi al comune o alla segreteria scolastica: 015743136 o 015706070.