Valdilana: anziana derubata da un finto Carabiniere

Truffa consumata nel pomeriggio di ieri venerdì 16 gennaio a Valdilana. Una 86enne è stata vittima di un raggiro telefonico da parte di un individuo che si spacciava per Carabiniere.

Secondo quanto denunciato, il truffatore le ha comunicato che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un incidente stradale e che, per evitare la sua carcerazione, era necessario consegnare denaro contante e gioielli.

Intorno alle 16, mentre la vittima era ancora in contatto telefonico con il truffatore, ha consegnato quanto richiesto a un altri finto Carabinieri che si è presentato a casa sua, cadendo nel raggiro.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del raggiro e chiarire l’accaduto.