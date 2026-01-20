 / Fotogallery

Fotogallery | 20 gennaio 2026, 16:32

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan FOTO

Le "sorelle d'oro" attualmente in forza alla Academy Giaveno MTB capitanata dal DS Lorenzo Micca, non sono nuove a questi successi

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Grande orgoglio a Cossato per i risultati ottenuti da Linda e Greta Bassan nella stagione di Ciclo Cross 2026! 

Le due sorelle biellesi hanno gareggiato su circuiti regionali e nazionali portando il nome del nostro territorio ai vertici del ciclismo piemontese:

LINDA BASSAN (Categoria Esordienti 1): si è laureata CAMPIONESSA REGIONALE, conquistando il titolo con una bella prova di forza !

 GRETA BASSAN (Categoria Allieve 2° anno): ha vinto il prestigioso circuito della PIEMONTE CUP, dimostrando una costanza e una grinta da vera leader.

Le "sorelle d'oro" attualmente in forza alla Academy Giaveno MTB capitanata dal DS Lorenzo Micca, non sono nuove a questi successi: la loro passione è nata a Cossato sui sentieri di Mountain Bike, che praticano con dedizione da quando avevano solo 6 anni. 

Un plauso a queste due giovani atlete che, con sacrificio e talento, hanno fatto primeggiare il Biellese in tutto il Piemonte! 

Un grazie da parte loro va anche a Gianni Baù (tecnico di zona) Matteo Preden, Daniele Pavan, Giovanni Sozzi e Gaia Tortolina 

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan

c.s., s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore