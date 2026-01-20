Cossato sul tetto del Piemonte, l'impresa delle sorelle Bassan FOTO

Grande orgoglio a Cossato per i risultati ottenuti da Linda e Greta Bassan nella stagione di Ciclo Cross 2026!

Le due sorelle biellesi hanno gareggiato su circuiti regionali e nazionali portando il nome del nostro territorio ai vertici del ciclismo piemontese:

LINDA BASSAN (Categoria Esordienti 1): si è laureata CAMPIONESSA REGIONALE, conquistando il titolo con una bella prova di forza !

GRETA BASSAN (Categoria Allieve 2° anno): ha vinto il prestigioso circuito della PIEMONTE CUP, dimostrando una costanza e una grinta da vera leader.

Le "sorelle d'oro" attualmente in forza alla Academy Giaveno MTB capitanata dal DS Lorenzo Micca, non sono nuove a questi successi: la loro passione è nata a Cossato sui sentieri di Mountain Bike, che praticano con dedizione da quando avevano solo 6 anni.

Un plauso a queste due giovani atlete che, con sacrificio e talento, hanno fatto primeggiare il Biellese in tutto il Piemonte!

Un grazie da parte loro va anche a Gianni Baù (tecnico di zona) Matteo Preden, Daniele Pavan, Giovanni Sozzi e Gaia Tortolina