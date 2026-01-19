Bocce, a Piatto il torneo a coppie BC con 24 formazioni

Lunedì 19 gennaio, a Piatto, con inizio alle ore 20.30, prende il via il torneo a coppie BC, che vedrà al via 24 formazioni suddivise in otto poule da tre coppie ciascuna.
Nella poule 1 si affronteranno Burcina (Rossetti–Dellagaren) e San Secondo Bennese (Falcione–Novello); la formazione vincente sfiderà Piatto Sport (Cardano–Garella).
Poule 2: San Secondo Bennese (Turati–Allorio) contro CRC Gaglianico (Orlandi–Debernardini); la vincente incontrerà Piatto Sport (Miglio–Guaschino).
Poule 3: Valle Mosso Mossese (Mento–Ciocchetti) contro CRC Gaglianico (Bonello–Scarparo); la vincente affronterà Valle Elvo (Bevilacqua–Bevilacqua).
Poule 4: Varallo (Guidotti–Pasqualin) contro San Secondo Bennese (Scaglia–Botta); la vincente giocherà contro Piatto Sport (Cerruti Miclet–Negrini).
Domani si disputeranno le altre quattro poule, con inizio sempre alle ore 20.30.
Poule 5: CRC Gaglianico (Barendi–Graziano) contro Valle Elvo (Levis–Pavan); la vincente affronterà Piatto Sport (Berbera–Bracco).
Poule 6: Ternenghese Ronchese (Liloni–Mercandino) contro Piatto Sport (Cagna–Fiorina); la vincente se la vedrà con San Secondo Bennese (Bortolan–Riva).
Poule 7: Piatto Sport (Gabasio–Marangon) contro San Secondo Bennese (Giupponi–Farinone); la vincente affronterà Burcina (Argentero–Schiapparelli).
Poule 8: Piatto Sport (Furlan–Danieli) contro San Secondo Bennese (Boccaletti–Garbaccio); la vincente sfiderà Ternenghese Ronchese (Banderè–Tosin).