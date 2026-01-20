Incidenti a catena nel Biellese, danni a 6 auto ma nessun ferito

Triplo incidente stradale nel Biellese ma fortunatamente non si segnalano feriti.

A Gaglianico due auto si sono scontrate in prossimità di una rotonda sulla Trossi mentre a Mongrando sono state addirittura tre le vetture rimaste danneggiate in un sinistro. In entrambi i casi, avvenuti nella giornata di ieri, 19 gennaio, i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid alla presenza dei militari dell'Arma.

Infine, alle 5.30 di questa mattina, un'auto sarebbe finita all'interno di una rotatoria per cause dal vaglio delle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto a Mottalciata. Nessuna conseguenza grave per la persona alla guida.