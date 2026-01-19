Sant’Antonio Abate riunisce Casapinta, due giorni di festa tra celebrazioni e benedizioni FOTO

Anche la comunità di Casapinta si è ritrovata nei giorni scorsi per celebrare la ricorrenza di Sant'Antonio Abate. Due giorni di festa iniziati venerdì 16 gennaio con la Santa Messa nell'oratorio dedicato proprio alla sua figura.

Ieri, invece, alla funzione eucaristica in chiesa parrocchiale è seguita la benedizione di animali e autovetture, con l'incanto dei canestrini. Alle 12.45 si è poi tenuto il consueto pranzo in compagnia nella sede degli Alpini, dove la popolazione ha potuto assaporare un ricco e variegato menù di piatti della tradizione biellese.