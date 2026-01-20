Campiglia Cervo, papa Leone XIV risponde agli alunni della scuola primaria

Anche quest’anno, con l’arrivo del Natale, dalla piccola ma vivace Scuola Primaria di Campiglia Cervo è partito un messaggio speciale diretto al Vaticano. Una tradizione semplice ma ricca di significato, che da ben cinquant’anni vede gli alunni scrivere gli auguri natalizi al Papa, mantenendo vivo un legame fatto di parole sincere, disegni colorati e grande entusiasmo. Quella che era iniziata come un’iniziativa educativa è diventata, nel tempo, una vera e propria tradizione storica della scuola.

Nei locali dell’istituto, infatti, sono conservate con cura tutte le risposte ricevute dai pontefici nel corso dei decenni: lettere preziose, testimonianza concreta di un dialogo che ha attraversato generazioni di bambini e diversi pontificati. Quest’anno, però, l’emozione è stata ancora più grande. Per la prima volta, gli alunni hanno ricevuto una lettera firmata da papa Leone XIV, una risposta attesa con trepidazione e accolta con gioia incontenibile.

I bambini, visibilmente felici, hanno letto insieme le parole del Santo Padre, sentendosi parte di qualcosa di importante e più grande di loro. A rendere il momento ancora più speciale è stata la benedizione rivolta non solo agli alunni, ma anche alle loro famiglie. Un gesto che ha riempito di orgoglio la comunità scolastica e i genitori, rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione che da sempre caratterizza la scuola di Campiglia Cervo.

“Sapere che il Papa ha letto i nostri auguri e ci ha risposto è una grande emozione”, raccontano gli insegnanti, sottolineando il valore educativo dell’iniziativa: scrivere, attendere, ricevere una risposta, custodirla. Un piccolo rito che insegna il rispetto della tradizione, l’importanza della memoria e la bellezza della comunicazione. In un mondo che corre veloce, la Scuola Primaria di Campiglia Cervo dimostra che anche i gesti più semplici possono diventare ponti tra passato e presente. E mentre le lettere dei Papi continuano ad arricchire l’archivio della scuola, i sorrisi dei bambini raccontano che questa tradizione ha ancora un futuro lungo e luminoso davanti a sé.