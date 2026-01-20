Cavaglià, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Giovedì 15 gennaio si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Comunale dai Ragazzi di Cavaglià. In questa sesta annualità del progetto, l’amministrazione comunale ha chiesto ai giovani cittadini di progettare un evento legato allo sport. Una responsabilità molto importante che impegnerà nei prossimi mesi i nuovi eletti.

Anche quest’anno gli amministratori ascolteranno con grande interesse le indicazioni dei giovani colleghi per realizzare iniziative a misura di ragazzo che pensino al bene di tutti. A seguito di una formazione sui vari aspetti della democrazia, tutte le classi delle scuole medie, dalla prima alla terza, hanno elaborato tantissime idee.

Attraverso un lungo lavoro, con l’aiuto dei disponibilissimi insegnanti, i ragazzi hanno scelto e approfondito alcuni progetti per ogni classe, eleggendo, al proprio interno, tre rappresentanti che martedì hanno varcato la porta dell’ex sala consigliare. Ad accoglierli hanno trovato il vicesindaco Giorgio Cabrio che li ha ufficialmente nominati consiglieri comunali dei ragazzi, consegnando loro un cartellino di riconoscimento.

Utili consigli sono stati condivisi anche dall’assessore Monica Bertolini che segue con passione il protagonismo dei giovani consiglieri e dal collega di giunta Edio Salino. Seduti ai banchi del Consiglio, i neo-eletti, decisamente emozionati, hanno iniziato a lavorare molto seriamente, consapevoli della grande possibilità a loro disposizione, guidati dagli operatori dell’Associazione Itaca /Irene Balegno, Martina Todesco e Gabriele Cortella) che avevano già conosciuto nella fase scolastica.

Ogni ragazzo ha esposto i progetti preparati, rispondendo alle numerose domande di chiarimento dei colleghi. Il CCR continuerà le sedute fino alla fine della scuola per la scelta del progetto definitivo da proporre ai “colleghi” adulti.