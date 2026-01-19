Tavolate piene e musica folk: a Pray una cena dedicata a Sant’Antonio Abate FOTO

“Una serata fatta di tradizione, tavolate piene, musica e tanta voglia di stare insieme. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a portare avanti questa tradizione”. Queste le parole della Pro Loco di Pray, apparse sui propri canali social, al termine della consueta cena dedicata a Sant'Antonio Abate, andata in scena della serata di sabato 17 gennaio nei locali del salone polivalente del paese. È poi seguita una serata di ballo liscio con l'orchestra Giovani Folk.