A Palazzo Ferrero un tributo a Max Roach con il quartetto di Antonio Fusco FOTO

Martedì 20 gennaio, alle ore 21.30, il palco di Palazzo Ferrero ospita il quartetto guidato dal batterista campano Antonio Fusco, con un concerto tributo a Max Roach, nel centenario della sua nascita.

Accanto a Fusco (batteria) saliranno sul palco Aldo Mella al basso, Antonio Zambrini al pianoforte e Alberto Mandarini alla tromba. Il progetto rende omaggio a una delle figure più influenti della storia del jazz e della batteria moderna, non solo per il valore musicale ma anche per l’impegno culturale e civile che ha contraddistinto l’opera di Roach, in particolare negli anni Sessanta.

Il quartetto propone una rilettura contemporanea del repertorio del grande musicista americano, affiancata da brani originali ispirati al suo pensiero artistico, in un dialogo tra tradizione e attualità.

La rassegna proseguirà giovedì 22 con un altro appuntamento speciale: il Nugara Trio con ospite la violinista biellese Anais Drago.

Antonio Fusco vanta una lunga carriera internazionale, con oltre cinquanta album all’attivo, collaborazioni in prestigiosi ensemble e un’intensa attività concertistica e didattica, che lo ha portato a esibirsi e insegnare in Europa, Asia e Africa.