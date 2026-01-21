Vaglio di Biella: tornano le buche in Strada Cantone Ostocco, la segnalazione di un lettore FOTO

A distanza di poco più di un anno dall’ultimo intervento di riparazione, le buche tornano a minacciare la sicurezza di Strada Cantone Ostocco, nella frazione Vaglio di Biella.

A segnalarlo è un nostro lettore, che ha inviato anche alcune foto a testimonianza dello stato attuale della carreggiata. Le buche, già sistemate nel 2024, si sono riaperte, creando disagi a chi percorre quotidianamente la strada e sollevando nuove preoccupazioni per la sicurezza.

“Nonostante l’intervento di un anno fa, la situazione sembra peggiorata”, scrive il cittadino nella sua segnalazione, auspicando un nuovo intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.