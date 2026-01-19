Dal Nord Ovest - Gatto intrappolato in un tubo, salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola ieri mattina a Cossogno. Una squadra è intervenuta poco prima di mezzogiorno in via Umberto per soccorrere un gatto rimasto intrappolato.

L’animale, una micia di tre anni di nome Bianca, si era infilata all’interno di un corrugato passacavi di servizio di un impianto a pompa di calore, rimanendo bloccata in un punto particolarmente stretto. Dopo aver individuato con precisione la posizione della gatta, i Vigili del Fuoco hanno scavato nel terreno e tagliato il corrugato, riuscendo così a estrarre l’animale.

Bianca è stata liberata in buone condizioni e riconsegnata alla proprietaria, sollevata per il lieto fine dell’intervento.