Referendum sulla giustizia: Fratelli d’Italia a Coggiola per il Sì FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

«Il referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo prossimi è stato il tema centrale dell’incontro pubblico avvenuto sabato 17 gennaio a Coggiola dal titolo “Giustizia Giusta – In cammino verso il Sì”, promosso da Fratelli d’Italia. Un evento molto partecipato che ha visto la presenza del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, del Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino e del consigliere regionale Davide Zappalà, oltre ad amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali del territorio.

Nel corso della serata è stato illustrato il significato e l’importanza del referendum, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, al rafforzamento del principio del giudice terzo e alla necessità di una giustizia più efficiente, equilibrata e vicina ai cittadini.

"Il referendum del 22 e 23 marzo – ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro – rappresenta un passaggio fondamentale per consegnare ai nostri figli un’Italia più giusta. La separazione delle carriere non è una riforma contro i giudici, ma è a favore del giusto processo, dell’equilibrio tra accusa e difesa e di un giudice realmente terzo e indipendente. Vogliamo rafforzare l’autorevolezza e l’indipendenza della magistratura, liberandola dal peso delle correnti e da intrecci pericolosi tra potere giudiziario e politica. Occorre infatti una giustizia più equilibrata, più credibile e più vicina al popolo italiano – ha proseguito Delmastro – una giustizia che garantisca tutte le tutele a chi è indagato, senza trasformarlo in un colpevole sui giornali, ma che allo stesso tempo assicuri certezza della pena a chi viene condannato, nel rispetto delle vittime, delle Forze dell’Ordine e della legalità. La giustizia non può essere un contropotere che blocca la volontà popolare: chi vince le elezioni con un programma deve poterlo realizzare, se non commette illeciti".

"La grande partecipazione all'evento di Coggiola, per cui ringrazio il sindaco, Paolo Setti, e il presidente del Circolo Valle Sessera di Fratelli d'Italia, Laura Speranza, dimostra che i cittadini vogliono capire ed essere informati sulle misure che il Governo Meloni sta portando avanti con coraggio e determinazione – ha dichiarato il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristano Franceschini –. Il referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia è un passaggio fondamentale di questo percorso: una riforma attesa da anni che punta a rendere la giustizia più efficiente. Il Governo – ha aggiunto – sta intervenendo su nodi che per troppo tempo sono stati rinviati, compresi gli investimenti per rafforzare l’organico della magistratura. Il Sì al referendum sulla giustizia è un Sì al cambiamento". »