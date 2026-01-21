Tollegno, Luca Andreotti subentra a Giulia Ghisio nel ruolo di Capogruppo di maggioranza

Dall’ultimo Consiglio comunale il consigliere Luca Andreotti, ha assunto il ruolo di Capogruppo di maggioranza (lista L’alternativa per Tollegno), subentrando alla consigliera Giulia Ghisio, con una decisione presa a maggioranza dei componenti del Gruppo stesso e comunicata a Sindaco e Segretario comunale.

La decisione, spiegano i Consiglieri, nasce da un crescente e profondo disaccordo, emerso all’interno del Gruppo, rispetto al modo in cui il ruolo di Capogruppo è stato interpretato e utilizzato negli ultimi mesi. In particolare, le recenti dichiarazioni e prese di posizione assunte in Consiglio comunale dalla capogruppo uscente sono state ritenute dal Gruppo stesso non coerenti con il lavoro collegiale della maggioranza e con i principi di leale collaborazione che devono caratterizzare l’azione amministrativa.

Il ruolo di Capogruppo di maggioranza non può essere inteso come uno strumento di contrapposizione politica interna o di rappresentazione di posizioni personali, ma come una funzione di sintesi, coordinamento e responsabilità a servizio del gruppo e dell’azione amministrativa complessiva. Quando questa funzione viene meno, diventa doveroso, per rispetto verso i cittadini e verso l’istituzione, assumere decisioni chiare.

La maggioranza consiliare ribadisce la volontà di proseguire il proprio lavoro in modo compatto, trasparente e coerente con il programma presentato agli elettori, concentrandosi sulle priorità amministrative e sul bene della comunità di Tollegno, senza alimentare polemiche che non giovano al paese.

La variazione è stata regolarmente comunicata agli uffici competenti, che hanno provveduto all’aggiornamento degli atti e dei riferimenti istituzionali.



