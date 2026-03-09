Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin parteciperà al vertice sull’energia nucleare che si terrà domani, martedì 10 marzo, a Parigi.
Il vertice di capi di Stato e di Governo, al quale il ministro Pichetto Fratin interverrà su delega del Governo, è organizzato congiuntamente all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e sarà finalizzato a rilanciare il nucleare civile come strumento di transizione energetica e climatica, competitività e sovranità energetica.
POLITICA | 09 marzo 2026, 15:30
Il ministro Pichetto a Parigi per vertice su energia nucleare
