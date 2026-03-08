 / POLITICA

Pichetto sull'8 marzo: "Dalle donne professionalità, sensibilità e determinazione nelle istituzioni"

Messaggio al MASE per la Giornata internazionale: “Impegno, competenza e capacità di visione nelle decisioni pubbliche”

In occasione della Giornata internazionale della Donna, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha rivolto un messaggio di ringraziamento alle donne che “con professionalità, sensibilità e determinazione contribuiscono alla vita delle istituzioni e della nostra società”.

Pichetto si rivolge alle donne evidenziandone “impegno, competenza e capacità di visione”, che “nelle sfide che riguardano l’ambiente, l’energia e la costruzione di uno sviluppo più sostenibile”, rappresentano “una risorsa preziosa”.

“Riconoscere e valorizzare questo contributo - conclude - significa rafforzare la qualità delle decisioni pubbliche e il lavoro quotidiano al servizio del Paese”.

