Tollegno, Lesca sull'avvicendamento di Andreotti a Ghisio nel ruolo di Capogruppo di maggioranza

Riceviamo e pubblichiamo:

"In qualità di consigliere di maggioranza del comune di Tollegno, letto il comunicato stampa apparso su "NewsBiella.it" il 21 gennaio, tengo a precisare e a sottolineare la mia totale estraneità alla decisione presa dalla giunta e dai consiglieri del gruppo "L'alternativa per Tollegno" riguardante la sostituzione del nostro capogruppo.



Questa decisione, effettiva dal 9 dicembre 2025 e deliberata nel consiglio comunale del 19 dicembre 2025, era già stata ampiamente comunicata ai cittadini tramite stampa e albo pretorio.



La scelta di sostituire il capogruppo di maggioranza e di enfatizzare nuovamente tale notizia, senza alcun motivo oggettivo, è l'evidente volontà di strumentalizzare e travisare le posizioni della consigliera Giulia Ghisio ed il suo sempre puntuale operato, cercando di screditarne la figura. Le affermazioni da lei fatte durante il consiglio di novembre, regolarmente verbalizzate, mettono in chiara luce le criticità comportamentali e operative del sindaco e della giunta.



Lo scrivente e la consigliera Giulia Ghisio hanno intrapreso questo percorso amministrativo col solo scopo di contribuire al miglioramento del paese di Tollegno, senza secondi fini, tantomeno politici.



Resto comunque fiducioso sul fatto che i cittadini di Tollegno sapranno capire e giudicare chi davvero merita la loro fiducia"