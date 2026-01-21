Biella 4 Racing, premiazioni e oltre 60 partecipanti alla Cena Sociale

“Una splendida serata trascorsa in allegria e divertimento”. Questo il commento unanime fra i partecipanti alla Cena Sociale Biella 4 Racing annata 2025, convivio che si è svolto sabato 17 gennaio presso il ristorante “da Enrico”.

“Siamo soddisfatti di come si è svolta la serata”, commentano i rappresentanti B4R, “e anche della partecipazione avuta, con oltre sessanta presenze, un bel numero, che poteva essere anche maggiore se qualche impegno dell’ultimo minuto, o gli immancabili malanni stagionali, non avessero colpito. Ma va più che bene così, vedere due lunghe tavolate piene di persone in allegria, di ogni età, e di ogni disciplina, fa veramente piacere. Un grazie a tutti i nostri Soci e alle loro Famiglie che hanno partecipato, così come gli amici Rallysti che hanno accolto immediatamente il nostro invito, e non da ultimo alla banda dei Pandisti, ovvero i ragazzi del Biella Raider Team, che si sono subito uniti entusiasti alla nostra proposta mangereccia”.

Durante la serata si sono svolte anche le tradizionali premiazioni. “Esattamente, durante la cena, fra le varie ottime portate, si sono svolti dapprima le assegnazioni dei riconoscimenti ai nostri Soci, partendo dai Regolaristi, continuando con i Collaboratori, passando dai Rallysti e terminando, dopo i nostri Sponsor, con i Sostenitori. Come da nostra consueta tradizione, si è voluto riconoscere il merito non solo a chi difende in gara i colori Biella 4 Racing, ma anche a tutti quelli che, con il loro operato, rendono possibile la vita sociale e le attività della Scuderia. Infine, si è passati alle premiazioni vere e proprie, quelle riferite ai nostri due Campionati Sociali, che di anno in anno stanno crescendo sempre di più”.

Ora una settimana di pausa. “Poi ci si immergerà a capofitto nel nostro 7° Corso Prima Licenza, che sta ottenendo un buon riscontro di partecipanti anche in questa edizione, e che si terrà nelle date del 27/29 gennaio e 5 febbraio, presso Lorien Pub di Biella, dalle 21. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, e per prenotarsi basta contattare la mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com, o i numeri di cellulare 3396842764 Andrea F. - 3489543998 Andrea R. - 3470077507 Luca”.