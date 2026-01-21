Biella, donna derubata al supermercato. Il figlio denuncia: “Servono più controlli”

Un furto è avvenuto sabato scorso, 10 gennaio, intorno alle 11, nel supermercato del centro di Biella. A farne le spese una cliente, finita nel mirino, stando alle informazioni raccolte, di alcuni giovani che, dopo il colpo, si sarebbero rapidamente dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Nel pomeriggio è stata poi presentata regolare denuncia ai Carabinieri.

“Ci tenevo a ringraziare i militari dell'Arma per la cortesia e la sensibilità dimostrata in questa circostanza – afferma il figlio della vittima - Purtroppo non è l'unico episodio: sembra proprio che nei mesi scorsi altre persone anziane abbiano subito la stessa sorte. Inoltre capita di leggere negli articoli che, in alcuni casi, le aree di sosta prossime ai centri commerciali siano prese di mira da simili malintenzionati. Da qui la richiesta di più controlli e di una maggiore attenzione, con passaggi frequenti, unita alla posa di telecamere e servizi mirati da parte delle forze dell'ordine per scoraggiare potenziali comportamenti criminali. L’invito, per ora, è uno solo: tenere alta la guardia”.