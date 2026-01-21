Biella, cantiere in via Italia: quaranta posti auto in piazza Duomo

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori a Biella, nel quartiere Riva, ed è entrato nel vivo anche il secondo lotto del cantiere in via Italia, nel tratto compreso tra via Dante e Piazza Duomo, quindi proseguirà fino a via XX Settembre. Con l’avanzare degli interventi, il Comune ha messo a punto alcune soluzioni per ridurre i disagi, in particolare per quanto riguarda la sosta dei residenti che hanno un accesso carraio nelle vie interessate dal cantiere.

La novità principale riguarda la realizzazione di parcheggi temporanei in piazza Duomo, pensati per compensare i posti auto che verranno meno durante i lavori. Il progetto è stato illustrato giovedì sera ai residenti del quartiere nel corso di un incontro pubblico.

In piazza Duomo, sul lato Nord, in questi giorni verranno ricavati circa quaranta stalli, posizionati in modo da non interferire con la cattedrale. "Le misurazioni sono ancora in corso – spiega l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola – ma la capienza stimata è di una quarantina di posti, e agli interessati verrà consegnata una specie di mappa per capire dove lasciare l'auto. Un’esperienza simile è già stata fatta in Riva, dove l’apertura di piazza del Monte con una trentina di parcheggi ha dimostrato l’efficacia delle soluzioni adottate: non si sono mai verificati problemi di sovraffollamento".

I parcheggi in piazza Duomo saranno riservati ai residenti che possiedono passo carraio, garage o posto auto interno ai cortili, con accesso su via Italia nel tratto tra via Dante e via Duomo. Per ottenere il pass sarà necessario presentare richiesta via mail all’indirizzo pmunicipale@comune.biella.it.

Intanto l’amministrazione guarda già avanti: tra una ventina di giorni partirà anche il terzo lotto di lavori lungo via Italia. I residenti del tratto successivo, con gli stessi requisiti, possono già inoltrare la domanda per il pass, che verrà però rilasciato in una fase successiva.