Biella, nuovo furto in casa: neanche il maltempo ferma i ladri

Neanche l'allerta meteo di queste ore ha fermato i ladri. Nella tarda serata di ieri, 14 marzo, un residente di Pavignano ha allertato le forze dell'ordine per segnalare un furto subito all'interno della sua abitazione. Sembra che si fosse assentato per tutto il pomeriggio.

Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato la porta finestra del suo appartamento e, una volta dentro, avrebbero messo a soqquadro le stanze in cerca di oggetti preziosi. Alla fine, se ne sono andati con un paio di orologi. Sull'episodio indagano ora i militari dell'Arma.